Полиция ищет новосибирца, который уехал в Омск и исчез. Фото: ГУ МВД НСО.

Новосибирская полиция объявила о розыске новосибирца Высевко Андрея Николаевича. 41-летний мужчина, по данным МВД, 22 мая уехал в Омск. А с 4 июня перестал выходить на связь с близкими. Где он сейчас, что с ним, не ясно.

– Приметы гражданина: на вид 40-45 лет, рост около 180 сантиметров, короткая стрижка, плотного телосложения, глаза голубого цвета, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

В МВД добавили, что мужчина может быть как в Омской, так и в Новосибирской областях.

Тем, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, нужно позвонить по номерам: 8 (383) 232-14-33, 8-923-175-33-33.

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