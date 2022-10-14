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Происшествия14 октября 2022 4:34

В Новосибирске «Тойота» сбила мужчину на пешеходном переходе

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске «Тойота» сбила мужчину на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске «Тойота» сбила мужчину на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В пятницу, 14 октября, в Новосибирске на улице Державина «Тойота Камри» сбила человека. Машиной управлял водитель 1997 года рождения.

– Пострадавший переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу, – говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

В результате наезда травмы получил неустановленный мужчина. На вид ему 40 лет. Его госпитализировали. Правоохранители устанавливают личность пешехода.

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