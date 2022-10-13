В Новосибирске на маршруте №36 увеличили число автобусов

Благодаря новым автобусам сократится интервал движения. Фото: мэрия Новосибирск

В Новосибирске увеличили число автобусов №36 «Микрорайон «Щ» - ул. Колыванская». Дополнительные автобусы выйдут на маршруты в четверг, 13 октября.

— С увеличением количества машин, выходящих на рейс, сократится интервал движения с 25-30 минут до 15-18 минут соответственно, — сообщил в соцсетях председатель Общественного Совета по оптимизации вопросов пассажирского транспорта на территории Советского района Александр Фельдбуш.

Напомним, что за последние два года новосибирский автобусный парк пополнился на 205 новых машин. Последняя партия, состоящие из 33 автобусов, прибыла с завода летом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирск привезли 7 новых автобусов

До конца июня прибудут еще 43 машины (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер