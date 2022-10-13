24 ребенка из ЛНР обрели новые семьи в Новосибирской области

Детей приняли 8 новосибирских семей. Фото: правительство НСО

Восемь семей из Новосибирской области приняли 24 ребёнка из ЛНР. Детям от 2 до 16 лет и все они из больших семейных групп от 2 до 5 братьев и сестёр.

— Приехавшим в наш регион детям подобраны замещающие родители из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского районов и Новосибирска. Знакомство и общение родителей с детьми проходило в онлайн-режиме, дети выразили согласие на проживание в подобранных семьях, — рассказали в региональном правительстве.

Всего под опеку в приёмные семьи передадут 104 ребёнка из ЛНР, которые остались без родителей. Кроме Новосибирского региона детей отправят также в Волгоградскую, Ленинградскую и Тюменску области. Следующая группа детей-сирот прибудет в столицу Сибири в течение октября.

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