В Новосибирске массово продают бронежилеты в интернете

В Новосибирске активно выставляют на продажу бронежилеты. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске активно выставляют на продажу бронежилеты. Так, на одном из интернет-сервисов можно насчитать 104 подобных объявления.

Самый дорогой элемент индивидуальной защиты стоит 26 тысяч рублей. Продавец утверждает, что это – счастливый бронежилет, который ни разу его не подводил.

Можно найти и более дешевые изделия. Например, есть предложения за 6 тысяч рублей.

Объявления о продаже бронежилетов размещены в разделах «Коллекционирование» и «Охота и рыбалка».

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