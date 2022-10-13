В Новосибирске в киоске нашли женщину-продавца без сознания. Фото: МАСС.

Рано утром в четверг, 13 октября, в продуктовом киоске на улице Демьяна Бедного нашли женщину-продавца без чувств. Её в окно увидел покупатель. Мужчина вызвал спасателей.

– Прибыв на место, спасатели выяснили, что дверь магазина уже открыли. Женщине требовалась медицинская помощь, – говорится в сообщении МАСС.

Продавца транспортировали до машины скорой помощи. Женщину передали врачам. Они увезли её в больницу.

В МАСС напомнили, если вы стали очевидцем ЧП, звоните по номерам: 112, 231-06-49.

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