В Новосибирске супружеская пара сетевиков обманула пенсионерку на 5,2 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить мужчину и женщину –экс-супругов. 44-летнюю женщину и 41-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве. Будучи в браке, они обманули пенсионерку на 5,2 млн рублей.

– Следствие установило, что в 2016 году они взяли в долг у пенсионерки крупную сумму. Сказали якобы на покупку квартиру. Однако, получив сумму, похитили ее. Деньги спустили на дорогие автомобили и отдых на зарубежных курортах, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Известно, что мошенники и потерпевшая были связаны сетевым бизнесом. Причем последняя занимала более высокое положение, чем аферисты. Деньги они обещали вернуть после продажи своего жилья. Его они продали, вот только долг не вернули.

Во время следствия стали сваливать вину друг на друга. В итоге брак распался

Дело четы мошенников рассмотрит Заельцовский районный суд.

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