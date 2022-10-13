В Новосибирске у спорткара смяло крышу после жёсткого столкновения с грузовиком. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на Бердском шоссе спорткар Nissan GT-R R35 на бешеной скорости влетел в грузовик. О жёсткой аварии, случившейся в ночь на 13 октября, в соцсети рассказали очевидцы.

– Удар был такой силы, что у автомобиля смяло крышу, – написали в группе «АСТ-54»

На кадрах к посту видно, что на месте работали несколько бригад медиков. В том числе реанимационная бригада.

Очевидцы в комментариях добавили, что водитель спорткара не соблюдал скоростной режим:

– Видел, как он летел по Бердскому. Неудивительно, что так всё закончилось, – сказали новосибирцы.

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