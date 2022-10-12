Температура воздуха в пригороде Новосибирска опустится до -4

По области ночью будет еще холоднее — до -7 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пригороде Новосибирска в ночь на 15 октября похолодает до -4 градусов. В самом городе будет на пару градусов теплее — -1…+1 градус. Об этом сообщили синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— В четверг, 13 октября, ночью будет 0…+2 градуса, днем — +8…+10 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. В пятницу, 14 октября, ночью ожидается -1…+1 в пригороде будет холоднее — -2…-4 градуса. Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. В субботу, 15 октября, ночью похолодает до -1…+1 градуса, в пригороде — -2…-4 градуса. Днем температура поднимется до +10…+12 градусов. Ветер юго-восточный до метров в секунду, — рассказали синоптики.

Ночные заморозки до -7 градусов ожидаются и по области. Днем же воздух будет прогреваться от +7 до +14 градусов. Ветер будет с порывами до 12 метров в секунду. Осадки ожидаются только в четверг — небольшие дожди и туманы.

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