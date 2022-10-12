25% сибиряков считают НОВАТ символом Новосибирской области. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирцы рассказали, с чем у них ассоциируется родной город и регион. Также они поделились своими представлениями о символе столицы Сибири. Об этом на радио «Комсомолки» рассказала заместитель министра экономического развития региона Анна Павлова.

— Каждый пятый житель признался, что ничего не знает о достопримечательностях региона. Главным символом 25% считают НОВАТ. 14% считают, что это зоопарк символ Новосибирской области. 6% считают, что это море (Обское), 5% — что это озера, — рассказала КП-Новосибирск Павлова.

По ее словам, у новосибирцев также поинтересовались, с чем они ассоциируют наш регион. Оказалось, что, представляя Новосибирскую область, в первую очередь люди думают об Обском море, НОВАТе, пыли и дорогах.

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