В Новосибирской области отремонтируют еще один участок трассы на Павлодар

На работы планируют потратить 99,8 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ордынском районе Новосибирской области отремонтируют еще один участок трассы на Павлодар. На монтаж остановочного пункта и реконструкцию дороги планируют потратить 99.8 миллиона рублей.

— Строительная длина реконструируемого участка – 590 метров. Работы планируется выполнить за 3,5 года. Подрядчик будет определен путем электронного аукциона 18 октября. Работы начнутся в 2022 году, — пояснили в региональном ТУАД.

На указанном участке планируют отремонтировать дорогу, установить два автопавильона и две посадочные площадки. Также проектом предусмотрено размещение туалета, урн, освещения и ограждения.

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