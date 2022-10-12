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Дом. Семья12 октября 2022 11:16

Животные из деревни Малые Хрусты в Новосибирском зоопарке уходят на зимовку

Их переведут в теплые павильоны в середине октября
Надежда КАСЬЯНОВА
Деревня Малые Хрусты закроется в середине октября. Фото: Новосибирский зоопарк

Деревня Малые Хрусты закроется в середине октября. Фото: Новосибирский зоопарк

Контактная деревня Малые Хрусты в Новосибирском зоопарке последние дни радует посетителей. На улице становится все холоднее, и вскоре животных переведут в теплые павильоны. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

— Открыта деревня будет до середины октября. Потом животных переведут в теплые павильоны до весны, — рассказали в зоопарке.

В зверинце добавили, что Малые Хрусты открылась всего два месяца назад — в августе, и за это время успела полюбиться посетителям. Поэтому зоопарк планирует развивать ее и строить дальше.

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