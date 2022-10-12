Под Новосибирском выявили вспышку стригущего лишая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Болотнинском районе Новосибирской области произошла вспышка микроспории – стригущего лишая. Об этом в группе «Диалог Болотное» сообщила главный санитарный врач по Мошковскому, Тогучинскому, Болотнинскому районам Елена Дьяченко.

По словам специалиста, первый случай стригущего лишая выявили в школе № 2 в Болотном у 10-летнего ребенка. Сейчас зараженный на амбулаторном лечении, в школу не ходит. В этом же классе обнаружили еще одного заболевшего ребёнка.

– Особую тревогу вызывает тот факт, что практически одномоментно на территории г. Болотное были зарегистрированы случаи заболевания микроспорией, не связанные между собой через людей, – пояснила главный санитарный врач.

Сейчас известно о 6-ти заболевших лишаем детях, а также об одном взрослом. По данным Дьяченко, в одной семье мать заразилась от ребенка.

Врач пояснила жителям, что эпидемиологические меры не смогут остановить распространение лишая, пока не будут выявлены, изолированы и излечены зараженные животные.

Сибиряков призвали привить своих питомцев от микроспории, обратившись в Управление ветеринарии. Кроме того, их попросили сообщать о зараженных животных по номеру – 22-0-98. А ещё взрослые должны пояснить детям, что недопустимо трогать и гладить бездомных животных.

– Микроспория, как и другое любое грибковое заболевание, на фоне ослабленного иммунитета может не поддаваться лечению многие месяцы, принося мучения не только физические, но и моральные, при этом человек остается заразным для окружающих, – добавила Елена Дьяченко.

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