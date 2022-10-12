Полицейские поймали женщину, снявшую с девочки золотые серёжки в парке. Фото: мвд 54.

В Новосибирске полицейские установили и задержали женщину, снявшую с девочки обманным путём золотые серьги. Произошла кража 22 сентября днем в парке в Ленинском районе города. Ущерб от преступления превысил 7 тысяч рублей. Тогда в полицию обратился отец пострадавшего ребёнка.

Оперативники изучили приметы подозреваемый, пути ее передвижения. Поймать воровку удалось 10 октября. Оказалась ей 43-летняя горожанка. Ранее жительница Железнодорожного района Новосибирска не была судима.

В полиции выяснили, что дама сдала похищенные серёжки в ломбард. Оттуда правоохранители их изъяли и передали потерпевшей девочке.

На женщину, посягнувшую на детские вещи, возбудили уголовное дело за грабёж. Сейчас она под подпиской о невыезде.

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