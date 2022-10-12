В Новосибирске ищут мужчину, спустившего 9 тысяч рублей с чужой карточки. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске полиция ищет мужчину, который потратил деньги с чужой банковской карты. В отношении транжиры возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД НСО.

– 30 сентября подозреваемый незаконно воспользовался чужой картой. Он отоварился на нее в разных магазина города. Всего он потратил примерно 9 тысяч рублей, – уточнили в полиции.

Дело возбудили по части 3 158 статьи УК РФ «Кража» Максимальное наказание по ней – до 6 лет лишения свободы.

В полиции опубликовали фото подозреваемого. Правоохранители просят всех, кто узнал мужчину, сообщить об этом по номерам – 8 (383) 232-91-11, 232-21-90 или 8(999)451-26-29. Анонимность в МВД гарантируют.

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