Новосибирская прокуратура отстояла права детей-инвалидов с диабетом

Прокуратура проконтролирует устранение нарушений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская прокуратора отстояла в суде права детей-инвалидов, нуждающихся в льготных лекарствах. Нарушение их прав подтвердила организованная после жалоб родителей проверка.

— 2 ребенка-инвалида страдают сахарным диабетом 1 типа и нуждаются в обеспечении их медицинскими изделиями, необходимыми для мониторинга их состояния. Отсутствие таких изделий создает угрозу их жизни и здоровью. Однако органами системы здравоохранения надлежащих мер для обеспечения детей медицинскими изделиями не принято, — пояснили в региональной прокуратуре.

Прокурором было внесено представлении главе районной больницы о нарушение закона, однако льготные лекарства дети так и не получили. Тогда прокуратуре пришлось обратиться в суд.

— Судом требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены. После вступления судебных решений в законную силу прокуратура района проконтролирует устранение нарушений, — подытожили в ведомстве.

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