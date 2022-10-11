Новосибирск закупил 65 тысяч тонн противогололедных смесей на зиму

Новосибирск на зиму закупил 65 тысяч тонн противогололедных смесей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск активно готовится к приходу зимы. Уже закуплено 65 тысяч тонн противогололедных смесей, которыми будут посыпать дороги. Об этом на аппаратном совещании 11 октября сообщил глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев.

По словам Константина Васильева, дороги обработают смесью, в состав которой входят соль и отсев дробления горных пород. Кроме того, в ход пойдет реагент «Бионорд».

Глава департамента транспорта мэрии Новосибирска отметил – в соответствии с планом необходимо было закупить 11,6 тысячи тонн галита, 47,5 тысяч тонн отсева дробления горных пород, 2 тысячи тонн «Бионорда» для двухфазной обработки и 3,5 тысяч тонн «Бионорда» универсального.

− Почти все планы по закупке выполнены, − отметил Константин Васильев.

Реагент завезли практически в полном объеме. В скором времени должны доставить соль.

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