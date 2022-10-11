В Новосибирске спасли сову-сплюшку с переломанным крылом и травмой головы

Впереди у Гавкля еще несколько операций. Фото: Центр реабилитации диких животных

В Новосибирске спасли сову-сплюшку по кличке Гавкль. Птицу в тяжелом состоянии подобрали прохожие и отнесли в Центр реабилитации диких животных. Там выяснилось, что у Гавкля черепно-мозговая травма и открытый перелом крыла.

— Мы приняли Гавкля в начале сентября, оказав сразу же всю необходимую помощь и незамедлительно обследовав его травму. Но, по роковому стечению обстоятельств, операция нам могла быть назначена только к концу месяца, — пояснили в Центре.

Гавкль сейчас проходит послеоперационную терапию, впереди у него еще несколько операций, уколы и заживление. По словам сотрудников Центра, перед следующим рентгеном сову стараются всячески баловать и кормить вкусняшками.

— Мы всеми силами постараемся поддерживать его на каждом шагу этого долгого пути к восстановлению. Он очень этого заслужил, — подытожили в Центре.

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