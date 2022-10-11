Проспект Лаврентьева и улицу Героев Революции отремонтируют в Новосибирске

В Новосибирске планируют отремонтировать проспект Академика Лаврентьева и улицу Героев Революции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске планируют отремонтировать проспект Академика Лаврентьева и улицу Героев Революции. Информация появилась на сайте госзакупок в понедельник, 10 октября.

Заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства». Объявлены два электронных аукциона. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания и разработать проектно-сметную документацию.

На проспекте Академика Лаврентьева в Советском районе будут ремонтировать дорогу на участке проспекта Строителей до Морского проспекта. За создание проекта ремонта готовы заплатить 1,9 миллиона рублей.

Что касается улицы Героев Революции в Первомайском районе, то работы предстоит выполнить от улицы Первомайской до Роддома №7. Разработку проектно-сметной документации по участку оценивают в 2,4 миллиона рублей.

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