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Происшествия11 октября 2022 7:20

45-летний мужчина погиб на пожаре в селе Зюзи под Новосибирском

Следователи проводят проверку после трагедии
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
45-летний мужчина погиб на пожаре в селе Зюзи под Новосибирском.

45-летний мужчина погиб на пожаре в селе Зюзи под Новосибирском.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смертельный пожар случился в жилом доме на переулке Приозерный в селе Зюзи под Новосибирском. Пожарные нашли тело 45-летнего мужчины во время борьбы с огнем. На месте ЧП, которое произошло вечером 10 октября, работали сотрудники МЧС и следователь. В СК РФ по НСО проводят доследственную проверку случившегося.

– Осуществляется комплекс мер, направленных на выяснение всех обстоятельств ЧП. Будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, – сообщили в региональном Следкоме.

После проверки в СК примут решение в соответствии с законом.

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