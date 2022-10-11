45-летний мужчина погиб на пожаре в селе Зюзи под Новосибирском. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смертельный пожар случился в жилом доме на переулке Приозерный в селе Зюзи под Новосибирском. Пожарные нашли тело 45-летнего мужчины во время борьбы с огнем. На месте ЧП, которое произошло вечером 10 октября, работали сотрудники МЧС и следователь. В СК РФ по НСО проводят доследственную проверку случившегося.

– Осуществляется комплекс мер, направленных на выяснение всех обстоятельств ЧП. Будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, – сообщили в региональном Следкоме.

После проверки в СК примут решение в соответствии с законом.

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