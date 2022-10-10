В Новосибирскую область придут похолодание до -7 и снег

В регионе ожидается похолодание до -7 градусов и мокрый снег. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирскую область идет похолодание и снегопады. По сообщению синоптиков, холоднее всего будет в четверг, 13 октября — до -7 градусов ночью. В столице Сибири будет немного потеплее и снегопадов не ожидается.

— Во вторник, 11 октября, ночью ожидается +4…+6 градусов, днем — +11…+13 градусов, возможен небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. В среду, 12 октября, ночью будет +3…+5 градусов, днем — +10…+12 градусов. Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. В четверг, 13 октября, ночью температура опустится до -1…+1 градуса, днем потеплеет до +8…+10 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, - сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В среднем по области ночные температуры будут варьироваться от -2 до +6 градусов, а дневные от +7 до +15 градусов. Днем будут идти небольшие дожди, а ночью — дожди с мокрым снегом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер