Жительница Новосибирска испытала шок после похода на Инское кладбище. Фото: "Моя Первомайка".

Жительница Новосибирска пожаловалась на свинство, которое творится на Инском кладбище. По ее словам, там все завалено гурдами мусорами. Складируют отдоды прямо рядом с могилами. Об этом сибирячка написала в соцсети.

– 9 октября под деревом возле могилы отца сибирячка обнаружила огромное количество мусора. Девушка собрала старые искусственные цветы, бутылки и одноразовую посуду. Все это унесла в контейнер. Улов вышел внушительный – пять мешков по 160 литров, а также то, что в пакеты не вошло по габаритам, – написали в паблике «Моя Первомайка».

Женщина призвала посетителей кладбище к аккуратности. Она заметила, что там есть мусорные контейнеры для отходов.

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