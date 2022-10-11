Будет ли кейтеринг дороже ресторана: развенчиваем мифы о популярной услуге

Блюда для кейтеринга готовятся в день подачи, сохраняют свежесть и вкусовые качества. Фото: Компания Food Factory

Провести корпоратив в формате фуршета, банкета или барбекю непросто, ведь хочется, чтобы все сотрудники были довольны, несмотря на разные вкусы и предпочтения в еде. На помощь приходит сервис кейтеринга, вокруг которого тем не менее сложилось немало мифов. Мы попросили основателя кейтеринговой компании Food Factory Александра Тютюнникова прокомментировать самые распространенные из них.

- Действительно ли кейтеринг намного дороже ресторана?

- Нет, это не так. На стоимость фуршета влияют ваши пожелания и предпочтения, поэтому сумма будет примерно одинаковая.

- Теряются ли вкусовые качества блюд за время доставки до клиента?

- Мы очень ответственно подходим к транспортировке заказа, этот момент давно отлажен и отточен. У нас не возникает проблем при доставке свежайших блюд к столу клиента. Вы можете не бояться, что еда остынет или потеряет свой первоначальный вкус. В некоторых ситуациях, на выездных корпоративах, барбекю мы готовим еду тут же, при клиентах.

- Задолго ли до подачи готовят блюда для кейтеринга?

Александр Тютюнников: «В кейтеринге очень важен опыт работы: тогда нет проблем с пониманием, как все организовать, чтобы порадовать клиентов». Фото: Компания Food Factory

- Наши блюда готовятся только в день события и никак иначе, это принцип качественного и ответственного сервиса. В кейтеринге очень важен опыт работы: тогда нет проблем с пониманием, как все организовать, чтобы порадовать клиентов и справиться с любыми непредвиденными ситуациями. Мы работаем в Новосибирске с 2017 года и в сентябре 2022 года открываем филиал в Кемерове.

Что пишут люди на сервисе отзывов Flamp о работе кейтеринга Food Factory.

- Заказывали на корпоративное мероприятие доставку еды без обслуживания. Отношение к клиенту хорошее: все уточнили, помогли с выбором, на вопросы отвечали очень оперативно. Курьеры были вежливы, к коробочкам относились бережно - это порадовало. Еда всем понравилась, было вкусно, все свежее и красиво оформленное. Приятная компания для сотрудничества, - такой отзыв оставил пользователь laely.

Сайт: foodfactorynsk.ru

Телефон: (383) 258-81-81

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