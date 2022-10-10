В Новосибирске 16-летнего подростка забрали в больницу после ДТП

В Новосибирске в ДТП пострадал 16-летний подросток. Фото: Госавтоинспекция НСО
В понедельник, 10 октября, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с участием Mercedes-Benz и Hyundai Solaris. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
По данным ГИБДД, водитель «Мерседеса» ехал по Красному проспекту. Напротив дома №163 он столкнулся с другой иномаркой. Женщина на «Хендэ» двигалась в попутном направлении. Авария произошла в 7:55 утра.
В результате ДТП пострадал 16-летний подросток. Мальчик ехал в салоне Hyundai Solaris.
− Несовершеннолетнего забрали в больницу. Характер травм уточняется, − уточнили в Госавтоинспекции.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Они устанавливали обстоятельства произошедшего.
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