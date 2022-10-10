В Новосибирске в запертой квартире нашли тело 38-летнего мужчины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске на связь родственниками не выходил 38-летний мужчина. Он не отвечал на звонки, не открывал дверь. Близкие забили тревогу и вызвали спасателей.

– Вечером 8 октября специалисты прибыли на улицу Холодильную в Заельцовский район города. Они вскрыли дверь, обеспечив доступ в квартиру. В помещении нашли труп мужчины 1984 года рождения, – говорится в сводке МАСС.

Тело передали родным и полицейским. Правоохранители разберутся в причинах смерти молодого мужчины.

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