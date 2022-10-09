В Новосибирске несколько человек пострадали в аварии с двумя автомобилями

ДТП случилось в Кировском районе. Фото: «АСТ-54».
Вечером 9 октября в Кировском районе Новосибирска произошла авария. На перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Данченко столкнулись две машины.
— Серьёзное ДТП с черным внедорожником и серым Volkswagen Passat. Есть пострадавшие, проехали два автомобиля скорой помощи, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».
Напомним, вечером 8 октября другой автомобиль врезался в бетонные блоки на Октябрьском мосту. Пострадавших тогда не оказалось.
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