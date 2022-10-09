Nissan врезался в бетонные блоки на Октябрьском мосту в Новосибирске

Nissan столкнулся с ремонтными блоками из бетона. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ночь на 9 октября в Новосибирске произошла авария на Октябрьском мосту. Там иномарка врезалась в оградительные блоки.

— Nissan Almera врезался в бетонные блоки в зоне ремонтных работ. Образовалась прока в сторону левого берега, — сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

На месте аварии работал экипаж ДПС. О пострадавших не сообщалось.

Новосибирцы отметили, что препятствие на дорогах не всегда видно.

— Эти блоки то подсвечиваются, то нет. Сколько проезжал, думал: по-любому кто-то размажется. Так и вышло.

— За рулем надо быть внимательнее. Не забывать, что вы несете не только за себя ответственность, но и за других участников дорожного движения, — написали они в комментариях.

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