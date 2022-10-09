Nissan врезался в бетонные блоки на Октябрьском мосту в Новосибирске

Nissan столкнулся с ремонтными блоками из бетона.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В ночь на 9 октября в Новосибирске произошла авария на Октябрьском мосту. Там иномарка врезалась в оградительные блоки.
— Nissan Almera врезался в бетонные блоки в зоне ремонтных работ. Образовалась прока в сторону левого берега, — сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».
На месте аварии работал экипаж ДПС. О пострадавших не сообщалось.
Новосибирцы отметили, что препятствие на дорогах не всегда видно.
— Эти блоки то подсвечиваются, то нет. Сколько проезжал, думал: по-любому кто-то размажется. Так и вышло.
— За рулем надо быть внимательнее. Не забывать, что вы несете не только за себя ответственность, но и за других участников дорожного движения, — написали они в комментариях.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91.00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер