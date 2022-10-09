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Общество9 октября 2022 2:19

Стал известен настоящий возраст дуба у торгового центра «Аура» в Новосибирске

Летом рядом с деревом появился баннер о том, что дубу 197 лет
Надежда РЫЖКИНА
Дуб оказался ничем не примечательным деревом.

Дуб оказался ничем не примечательным деревом.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Стал известен настоящий возраст дуба у торгового центра «Аура» в Новосибирске. Об этом сообщил в мэрии города.

В августе рядом с торговым центром появился баннер с надписью «Самый старый дуб Новосибирска. 197 лет». Однако в мэрии заявили, что дерево гораздо моложе.

- Специалист управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска осмотрел вышеуказанное дерево. Оценка возраста дерева - от 70 до 80 лет, - сообщили в мэрии.

В данный момент дуб достопримечательностью не является

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