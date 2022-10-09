Дуб оказался ничем не примечательным деревом.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Стал известен настоящий возраст дуба у торгового центра «Аура» в Новосибирске. Об этом сообщил в мэрии города.
В августе рядом с торговым центром появился баннер с надписью «Самый старый дуб Новосибирска. 197 лет». Однако в мэрии заявили, что дерево гораздо моложе.
- Специалист управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска осмотрел вышеуказанное дерево. Оценка возраста дерева - от 70 до 80 лет, - сообщили в мэрии.
В данный момент дуб достопримечательностью не является
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