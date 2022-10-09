В Алтайском крае пожарные спасли котенка из огня

В Рубцовске пожарные спасли маленького котенка из полыхавшей квартиры в многоэтажке. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому Краю

В Рубцовске пожарные спасли маленького котенка из полыхавшей квартиры в многоэтажке. МЧС прибыли тушить огонь, сначала вынесли из горящего помещения ребенка, а потом, вернувшись проверять задымленную квартиру, нашли там питомца.

Как сообщает издание «Толк», испуганного котенка также не стали бросать на произвол судьбы и вынесли из опасной зоны. Животное, к сожалению, успело надышаться дымом. Ему оказали первую помощь и передали хозяевам.

Позже в МЧС пояснили, что в квартире загорелись вещи и мебель. Причины установят позже дознаватели.

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