Новосибирцам, отдыхающим в Крыму, оплатят гостиницу после взрыва на мосту

Туристам, отдыхающим сейчас в Крыму, оплатят проживание в гостинице. Фото: Вадим ПОПОВ

Туристам, отдыхающим сейчас в Крыму, оплатят проживание в гостинице. Эта мера будет распространяться на тех, у кого время пребывания на отдыхе закончилось, но уехать домой они не смогли из-за взрыва на Крымском мосту.

— Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник, — написал в своем телеграмм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Коснется эта мера поддержки в том числе и отдыхающих в Крыму новосибирцев.

Напомним, ЧП на Крымском мосту случилось рано утром в субботу, 8 октября 2022 года. После взрыва грузовика на автомобильной переправе загорелась цистерна товарного поезда. Повреждения невелики, арки моста остались целы, и уже в ближайшее время мост может быть восстановлен. Власти Крыма отмечают, что регион обеспечен всеми необходимыми запасами топлива и продовольствия.

Позже в Следственном комитете сообщили, что при ЧП минимум три человека погибли. Их личности устанавливаются.

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Арки моста целы, переправа будет восстановлена. Собрали все, что известно о ЧП: взрыве и пожаре на Крымском мосту на 8 октября 2022 года (подробнее).

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