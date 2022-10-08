Новосибирцам, отдыхающим в Крыму, оплатят гостиницу после взрыва на мосту

Туристам, отдыхающим сейчас в Крыму, оплатят проживание в гостинице.
Фото: Вадим ПОПОВ
Туристам, отдыхающим сейчас в Крыму, оплатят проживание в гостинице. Эта мера будет распространяться на тех, у кого время пребывания на отдыхе закончилось, но уехать домой они не смогли из-за взрыва на Крымском мосту.
— Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник, — написал в своем телеграмм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Коснется эта мера поддержки в том числе и отдыхающих в Крыму новосибирцев.
Напомним, ЧП на Крымском мосту случилось рано утром в субботу, 8 октября 2022 года. После взрыва грузовика на автомобильной переправе загорелась цистерна товарного поезда. Повреждения невелики, арки моста остались целы, и уже в ближайшее время мост может быть восстановлен. Власти Крыма отмечают, что регион обеспечен всеми необходимыми запасами топлива и продовольствия.
Позже в Следственном комитете сообщили, что при ЧП минимум три человека погибли. Их личности устанавливаются.
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