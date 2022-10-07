В военкомате рассказали, почему в Республике Алтай никого не мобилизовали

В Республике Алтай под частичную мобилизацию не попал ни один человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Республике Алтай под частичную мобилизацию не попал ни один человек. Это подтвердили СМИ военный комиссар и пресс-секретарь главы региона.

— Какой план нам пришел, мы его и выполняем. План есть, но не на это время, — пояснил военный комиссар Республики Алтай Олег Денисенко изданию «Толк».

Военком также пояснил, что повестки жители региона не для того, чтобы их мобилизовали, а для того, чтобы военкоматы актуализировали данные о резервистах.

— О наличии претензий к работе военкоматов не известно. Межведомственное взаимодействие налажено, — добавил пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов.

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