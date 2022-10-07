Диетолог рассказала, что щелкать сушеные семечки полезнее жареных

Сушенные семечки оказались полезнее жаренных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Диетолог Наталья Круглова рассказала, каким семечкам стоит отдать предпочтение — сушеным или жареным. По ее мнению, и те и другие полезны, однако во время жарки часть витаминов теряется.

— Если семечки жарить без масла, некоторые витамины под действием высокой температуры разрушаются и их количество снижается. С этой позиции сушеные семечки будут полезнее, — пояснила Круглова в беседе с NEWS.ru.

Диетолог не считает, что жареные семечки вредны, раз теряют в процессе жарки часть полезных элементов. Однако отдавая выбор им, человек будет получать меньше пользы.

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