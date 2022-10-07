В Новосибирске пассажиры столкнувшихся автобуса и троллейбуса устроили разборки на дороге

В Новосибирске пассажиры столкнувшихся автобуса и троллейбуса устроили разборки прямо посреди дороги. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске пассажиры столкнувшихся автобуса и троллейбуса устроили разборки прямо посреди дороги. Сибиряки пытались выяснить, кто виноват в аварии.

— На «Уюте» пассажиры и водители общественного транспорта решили выяснить отношения после того, как водитель автобуса № 14 столкнулся с троллейбусом № 24, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

По словам людей, к столкновению привело противоборство обоих водителей, которые подрезали друг друга. В ГИБДД по городу аварию не комментировали.

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