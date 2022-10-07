На новосибирском колесе обозрения затонировали три кабинки

А в какой прокатились бы вы? Фото: предоставлено Романом КАЗАКОМ

На новосибирском колесе обозрения затонировали кабинки. Горожане смогут увидеть город в розовом и синем цвете.

- На сегодняшний день мы все кабинки сделали из нержавейки и три из них затонировали. Одна – глухая темная, вторая – розовая, а третья – голубая. Когда сидишь в синей, то кажется, что все вокруг как голубое небо. В розовой даже в пасмурную погоду создается ощущение тепла, - рассказал КП-Новосибирск Роман Казак, создатель колеса обозрения.

По словам мужчины, кабинки не затонированы наглухо. Цвет есть только по бокам и со стороны города. При этом вид на Михайловскую набережную остался в естественном цвете.

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