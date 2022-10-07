Новосибирцы 325 раз пожаловались в мэрию на плохую работу транспорта вечером

В мэрии Новосибирска рассказали о жалобах пассажиров общественного транспорта. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Ежемесячно общественным транспортом Новосибирска пользуются 178 миллионов пассажиров. Из них примерно 3,5 тысяч горожан отправили в муниципалитет письменные и устные жалобы с января по август 2022 года. Как уточнили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии, 325 обращений связаны с неудовлетворительной работой транспорта после восьми часов вечера.

Также новосибирцы жалуются на курение водителей, нарушение правил дорожного движения, задержки, отказы в оплате банковской картой, хамство и другие неприятные для пассажиров вещи.

Нарушителей сначала предупреждают о том, что могут разорвать договор, а если жалобы продолжают поступать, отношения расторгают в одностороннем порядке. Всего за 8 месяцев перевозчикам поступило уже 43 уведомления о возможном расторжении договора в случае дальнейших нарушений.

За систематические сбои графика были расторгнуты 4 договора с перевозчиками и прекращено действие 1 свидетельства об осуществлении перевозок из-за длительного невыхода на маршрут.

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