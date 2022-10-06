В Кольцово 73-летний пенсионер не вернулся домой с прогулки

В поселке Кольцово под Новосибирском ищут 73-летнего Юлия Дмитриевича Макашева. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В поселке Кольцово под Новосибирском ищут 73-летнего Юлия Дмитриевича Макашева. Мужчина вышел на прогулку днем 6 октября и не вернулся.

— Ранее летом он с семьей долгое время жил на даче, есть вероятность, что после прогулки он могу поехать туда. Родные отмечают, что у мужчины могут быть определенные проблемы с памятью, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде "ЛизаАлерт Новосибирск.

Приметы: рост 172 сантиметра, нормальное телосложение, короткие черные волосы с сединой и серые глаза. На момент исчезновения пенсионер был одет в коричневую дубленку, камуфляжные штаны и серую вязанную шапку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Юлий Дмитриевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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