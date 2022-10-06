Новосибирск стал лидером среди городов по числу любителей эротики

На 10 тысяч населения Новосибирска приходится 1 809 подписчиков откровенных пабликов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирск возглавил топ-10 городов по числу любителей эротики. К таким выводам пришли аналитики сервиса LiveDune и digital-агентство «Интериум», проанализировав 27 пабликов ВКонтакте с эротическим контентом.
— Первое место занял Новосибирск, второе — Краснодар, третье — Ростов-на-Дону. Замыкает десятку Красноярск, — указано в исследовании.
Эксперты анализировали паблики от 650 до 86 тысяч аккаунтов и открытым списком подписчиков. Общая аудитория сообществ составила около 7 млн аккаунтов. Данные аналитики собирали среди пользователей, указавших город проживания.
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