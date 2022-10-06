«Затолкали в машину и увезли»: новосибирцы сообщили о похищении девочки в Первомайском районе

В Новосибирске жители Первомайского района сообщили о похищении ребенка. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске жители Первомайского района сообщили о похищении ребенка компанией незнакомцев на машине. По словам людей, ЧП случилось днем в четверг, 6 октября, на улице Ученическая, 4.

— Во дворе у дома по адресу ул. Ученическая, 4 прогуливалась маленькая девочка в зеленой куртке, представившаяся Машей. Малышка шла в сторону восьмой гимназии с ребятами постарше, когда к ним подъехала белая mazda demio. Мужчины с небритыми лицами из автомобиля предложили детям пиво. Испугавшись, девочки отбежали подальше. С их слов, Маша осталась и продолжила разговор с людьми из авто, после которого неизвестные затолкали её в салон и уехали, — сообщает паблик Вконтакте «Моя Первомайка».

Жители Первомайского района пояснили КП-Новосибирск, что вызвали на место полицию и рассказали о случившемся. Однако выяснить, кем являлась девочка, представлявшая Машей и кто ее родители, так и не удалось. Всю эту историю взрослым рассказали дети, вернувшись с прогулки.

— Заявления по факту исчезновения ребенка в полицию не поступало. По факту изложенной в сети информации проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются, — пояснили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.

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