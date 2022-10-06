В Новосибирске парень застрял у опоры Октябрьского моста посреди Оби

Оказавшийся у опоры Октябрьского моста парень не мог добраться до берега. Фото: Спасатели МАСС

В четверг, 6 октября, спасатели оказали помощь молодому человеку, который каким-то образом оказался у опоры Октябрьского моста посреди Оби. Об этом сообщили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы «ВКонтакте».

Все произошло рядом с Михайловской набережной. Парень, стоя на отмели, звал на помощь. Его услышала женщина-охранник, которая и вызвала оперативные службы.

Спасатели МАСС на катере подплыли к опоре Октябрьского поста.

− Сама опора вследствие обмеления реки находилась не в воде, образовав небольшую отмель, где и бегал по камням мужчина, − уточнили в аварийно-спасательной службе.

25-летний новосибирец получил сильное переохлаждение. Парня посадили в катер и оказали ему первую медицинскую помощь. После этого молодого человека довезли до берега.

На берегу его ждали полицейские и медики. Как сибиряк оказался у опоры посреди Оби − остается только гадать.

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