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Общество6 октября 2022 10:10

В Новосибирске не откажутся от новогодних гирлянд в период спецоперации

По словам мэра, они решат проблему недостаточной освещенности города
Надежда КАСЬЯНОВА
По словам Локтя, новогодние гирлянды борются со слабой освещенностью города.

По словам Локтя, новогодние гирлянды борются со слабой освещенностью города.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске не планируют отказываться от новогодних гирлянд. Такое заявления сделал мэр Анатолий Локоть, отвечая на вопрос об уместности праздничного украшения города в период спецоперации.

— В нашем городе недостает света особенно в зимний период, в вечернее и ночное время. Использование дополнительного освещения — как раз решение этой проблемы. Это ещё и безопасность на дорогах. Поэтому отказываться от этого, наверное, смысла нет, — пояснил мэр во время пресс-конференции в четверг, 6 октября.

Напомним, что на праздничные гирлянды в этом году планируют потратить 2,5 миллиона рублей. Планируется закупить около 600 метров украшений для оформления Красного проспекта.

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