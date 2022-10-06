В Новосибирске не откажутся от новогодних гирлянд в период спецоперации

По словам Локтя, новогодние гирлянды борются со слабой освещенностью города. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске не планируют отказываться от новогодних гирлянд. Такое заявления сделал мэр Анатолий Локоть, отвечая на вопрос об уместности праздничного украшения города в период спецоперации.

— В нашем городе недостает света особенно в зимний период, в вечернее и ночное время. Использование дополнительного освещения — как раз решение этой проблемы. Это ещё и безопасность на дорогах. Поэтому отказываться от этого, наверное, смысла нет, — пояснил мэр во время пресс-конференции в четверг, 6 октября.

Напомним, что на праздничные гирлянды в этом году планируют потратить 2,5 миллиона рублей. Планируется закупить около 600 метров украшений для оформления Красного проспекта.

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