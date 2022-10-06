В новосибирских лабораториях рассказали о нехватке реагентов

В Новосибирске лаборатории заявили о нехватке реагентов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске перебои с поставками реагентов в лабораториях решают с помощью подбора альтернативных методов исследований. Об этом сообщил врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
– Проблемы могут возникать у отечественных производителей лабораторных реагентов, в связи с тем, что часть компонентов, действительно поставлялась к РФ из других стран. Сейчас же поставки прекратились, либо замедлились и стали нерегулярными, – заметил Андрей Поздняков.
Производители подбирают другие варианты создания реагентов, но процесс занимает много времени, так как требует тщательных проверок.
При этом врач уточнил, что в его лаборатории нет и не было дефицита реагентов на основные группы исследований.
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