В новосибирских лабораториях рассказали о нехватке реагентов

В Новосибирске лаборатории заявили о нехватке реагентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске перебои с поставками реагентов в лабораториях решают с помощью подбора альтернативных методов исследований. Об этом сообщил врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

– Проблемы могут возникать у отечественных производителей лабораторных реагентов, в связи с тем, что часть компонентов, действительно поставлялась к РФ из других стран. Сейчас же поставки прекратились, либо замедлились и стали нерегулярными, – заметил Андрей Поздняков.

Производители подбирают другие варианты создания реагентов, но процесс занимает много времени, так как требует тщательных проверок.

При этом врач уточнил, что в его лаборатории нет и не было дефицита реагентов на основные группы исследований.

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