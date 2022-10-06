Задержан житель Томска, поставлявший крупные партии наркотиков в Новосибирскую область. Фото: другой источник.

В Новосибирске задержали томича, поставлявшего в регион крупные партии наркотиков. Для этой цели он организовал специальный канал через Интернет-магазин. Поймали наркодилера сотрудники УФСБ в лесу. Там он пытался изъять 1,9 кг синтетики.

– Партия стоимостью 4,5 млн рублей содержала свыше 5 тысяч доз сильнодействующего синтетического наркотика. Она была предназначена для распространения в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, – уточнили в УФСБ по Новосибирской области.

В отношении жителя Томска возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. По части 3 статьи 20 и части 5 статьи 228.1 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Наркодилера задержали, его отправили в СИЗО.

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