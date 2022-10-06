В Новосибирске «Тойота» сбила мужчину на улице Титова. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 6 октября, в Новосибирске на улице Титова «Тойота» сбила пешехода. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

– ДТП произошло перед домом № 1, – уточнили в паблике «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что рядом с пострадавшим столпились очевидцы. Мужчина, попавший под машину, находился в сознании. Ему вызвали скорую помощь.

Подписчики паблика предположили, что пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте.

Обстоятельства аварии установят сотрудники ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер