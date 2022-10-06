В Новосибирске пострадала пассажирка «Лады», протаранившей топливный бак «Газели». Фото: "АСТ-54".

В Калининском районе Новосибирска произошло жёсткое ДТП с участием легковушки и «Газели». Кадры с места аварии в соцсети опубликовали очевидцы.

– 5 октября на улице Тайгинской водитель «Лады» протаранил в топливный бак не пропустившую его «Газель», – написали в паблике «АСТ-54».

В результате аварии пострадала пассажирка «Лады». Медики оказали ей помощь.

На кадрах к посту видно, что у легковушки сильно разбило переднюю часть.

Полицейские разбираются в обстоятельствах столкновения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер