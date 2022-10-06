В Новосибирске пострадала пассажирка «Лады», протаранившей топливный бак «Газели». Фото: "АСТ-54".
В Калининском районе Новосибирска произошло жёсткое ДТП с участием легковушки и «Газели». Кадры с места аварии в соцсети опубликовали очевидцы.
– 5 октября на улице Тайгинской водитель «Лады» протаранил в топливный бак не пропустившую его «Газель», – написали в паблике «АСТ-54».
В результате аварии пострадала пассажирка «Лады». Медики оказали ей помощь.
На кадрах к посту видно, что у легковушки сильно разбило переднюю часть.
Полицейские разбираются в обстоятельствах столкновения.
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