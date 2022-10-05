В Новосибирске иномарка сбила подростка, переходившего дорогу

В Новосибирске иномарка сбила 17-летнего подростка, переходившего дорогу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила 17-летнего подростка, переходившего дорогу. ДТП случилось в Октябрьском районе города вечером в среду, 5 октября.

— По предварительной информации, в восемь часов вечера 33-летний водитель автомобиля «Ниссан Прессаж» ехала по улице Большевистская, поворачивая направо на улицу Обскую. Напротив дома № 12б на улице Большевистская она сбила 17-летнего подростка, переходившего дорогу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего подростка отвезли в больницу. На месте работал экипаж ДПС.

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