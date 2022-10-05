Жительница Новосибирска рассказала о водителе маршрутки, который бесплатно довез детей

В Новосибирске водитель маршрутки бесплатно подвез детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске водитель маршрутки №24 бесплатно довез детей до нужной им остановки. О благородстве мужчины рассказала в группе «Октябрьский район. Новосибирск» местная жительница по имени Анна.

По словам сибирячки, эта ситуация произошла утром 5 октября. Маршрутка подъехала к остановке «Жилмассив Плющихинский», высадила некоторых пассажиров. Внезапно водитель заметил стоящих там мальчиков лет 10-12.

По всей видимости, у ребят не было денег на проезд. Тогда шофер предложил за просто так подбросить детей. Мальчики приняли предложение и зашли в салон.

Поступок мужчины оценили все пассажиры.

− Настроение у меня поднялось даже в такую пасмурную погоду. Глаза у всех пассажиров, сидевших в маршрутке, засияли, − отметила Анна.

В своей публикации женщина обратилась к шоферу и пожелала ему здоровья. Она добавила, что первый раз встречает на маршруте №24 такого доброго водителя.

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