Дизайнер Артемий Лебедев похвалил Новосибирск после резкой критики

Новосибирцы гадают, было ли это высказывание блогера проплаченным. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев удивил всю страну очередным высказыванием про Новосибирск. В новом выпуске от 5 октября на своем канале он не называл город «недоразумением», а похвалил архитектуру – «парящую» кровлю терминала аэропорта Толмачево.

– Она только строится, но уже сейчас видно, что проект будет очень красивый. Завидую Новосибирску, что у него будет такая красота, – заметил дизайнер.

Дизайнер восхитился обновленным терминалом в новосибирском аэропорту. Фото: Правительство НСО.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала, как будет выглядеть терминал: с роскошными стеклянными сводами и колоннами, похожими на турбины самолета.

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