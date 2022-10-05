В Новосибирске ищут парней, напавших на подростка. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске полицейские ищут парней, которые напали на подростка на улице Зорге. Преступление произошло вечером 27 сентября. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Один из подозреваемых – худощавый парень 18-20 лет, его рост 170-175 сантиметров. Одет он был в куртку темного цвета с белой эмблемой, темного цвета штаны, темного цвета кроссовки. С собой у него был рюкзак темного цвета с надписью. Второй подозреваемый – на вид 18-20 лет, среднего телосложения. Рост его примерно 175-180 см. Он был с бородой. На нем была темная вязаная шапка с белой эмблемой, зеленую куртку с капюшоном, спортивные штаны с эмблемой белого цвета и белые кроссовки, – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Кому что-то известно о подозреваемых, просят позвонить по номерам: 8 (383) 232-16-02, 8-953-807-31-78. Анонимность гарантирована.

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