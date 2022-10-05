В Новосибирске ночью столкнулись кроссовер и такси

Автомобили получили серьезные повреждения. Фото: АСТ-54.
В ночь на среду, 5 октября, в Ленинском районе Новосибирска возле «Ленты» на Юго-Западном жилмассиве произошла авария с такси. Об этом очевидцы сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
– Сегодня ночью около полуночи на улице Александры Плотниковой столкнулись кроссовер Toyota RAV4 и седан Volkswagen Polo, – передали свидетели ДТП.
У белого такси Volkswagen Polo разбит багажник, а «Тойота» получила повреждения со всех сторон. Информация о пострадавших уточняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер