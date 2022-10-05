В Новосибирске ночью столкнулись кроссовер и такси

Автомобили получили серьезные повреждения. Фото: АСТ-54.

В ночь на среду, 5 октября, в Ленинском районе Новосибирска возле «Ленты» на Юго-Западном жилмассиве произошла авария с такси. Об этом очевидцы сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Сегодня ночью около полуночи на улице Александры Плотниковой столкнулись кроссовер Toyota RAV4 и седан Volkswagen Polo, – передали свидетели ДТП.

У белого такси Volkswagen Polo разбит багажник, а «Тойота» получила повреждения со всех сторон. Информация о пострадавших уточняется.

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