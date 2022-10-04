Аналитики рассказали, когда в 2023 году выгоднее брать отпуск

Аналитики рассказали, когда в 2023 году будет выгоднее брать отпуск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики рассказали, когда в 2023 году будет выгоднее брать отпуск людям, получающим оклад и работающие по пятидневной рабочей неделе. В Правительстве страны уже рассказали, какие дни в следующем году будут выходными.

— Самыми выгодными месяцами будут август, октябрь и март. Чуть хуже — июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Используя отпуск в эти месяцы, вы не потеряете (или совсем незначительно потеряете) в деньгах по сравнению с заработной платой. К самым невыгодным для ежегодно оплачиваемого отпуска 2023 года относятся январь, февраль, апрель, май, — сообщает сервис superjob. — Взяв отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в отпускных в сравнению с зарплатой.

Логика таких расчетов проста: чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать в эти месяцы отпуск.

Перенесенные выходные дни в 2023 году:

— с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;

— с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.

Расписание выходных дней в 2023 году:

— с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

— с 23 февраля по 26 февраля;

— 8 марта;

— с 29 апреля по 1 мая;

— с 6 мая по 9 мая;

— с 10 июня по 12 июня;

— с 4 ноября по 6 ноября.

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