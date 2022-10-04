Аналитики рассказали, когда в 2023 году выгоднее брать отпуск

Аналитики рассказали, когда в 2023 году будет выгоднее брать отпуск.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Аналитики рассказали, когда в 2023 году будет выгоднее брать отпуск людям, получающим оклад и работающие по пятидневной рабочей неделе. В Правительстве страны уже рассказали, какие дни в следующем году будут выходными.
— Самыми выгодными месяцами будут август, октябрь и март. Чуть хуже — июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Используя отпуск в эти месяцы, вы не потеряете (или совсем незначительно потеряете) в деньгах по сравнению с заработной платой. К самым невыгодным для ежегодно оплачиваемого отпуска 2023 года относятся январь, февраль, апрель, май, — сообщает сервис superjob. — Взяв отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в отпускных в сравнению с зарплатой.
Логика таких расчетов проста: чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать в эти месяцы отпуск.
Перенесенные выходные дни в 2023 году:
— с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
— с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.
Расписание выходных дней в 2023 году:
— с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;
— с 23 февраля по 26 февраля;
— 8 марта;
— с 29 апреля по 1 мая;
— с 6 мая по 9 мая;
— с 10 июня по 12 июня;
— с 4 ноября по 6 ноября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер